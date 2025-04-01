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  • РФС хочет повысить место России в таблице коэффициентов УЕФА

РФС хочет повысить место России в таблице коэффициентов УЕФА

Вчера, 14:09
5

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов намерен обсудить с УЕФА вопрос положения России в таблице коэффициентов. Сейчас она занимает в нем 30-е место в рейтинге.

– Сообщалось, что если нас возвращают в ближайшее время, то от России в еврокубках сыграют четыре клуба: чемпион отправится во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, второе и третье места – во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, а победитель Кубка России сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

– Все просто: это предположение строится на рейтинге, который начисляется за последние пять лет – так как мы не играем в турнирах, он не растет, и мы падаем в клубном рейтинге. В том числе поэтому мы проводим товарищеские игры сборной – чтобы сильно не упасть в рейтинге ФИФА.

Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения – насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить.

Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос. Другой вопрос – какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Из-за этого «Спартак» не смог продолжить выступления в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2021/22.
  • УЕФА засчитал России 4,333 балла по итогам сезона-2022/23 и 2023/24, несмотря на неучастие клубов.
  • 4,333 – это самый низкий рейтинг страны по итогам одного сезона из последних пяти, в которых Россия принимала участие.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига чемпионов Лига Европы Митрофанов Максим
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Комментарии (5)
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рылы
1743507477
опа. замороженные деньги? то есть, имеется шанс их получить? тогда гоните зениту 80 лямов за пропущенные ЛЧ. и тогда, так уж быть, выплатим котолонским 0,5 ляма за малкома. а то они достали по судам бегать и жаловаться, какой зенит нехороший. а ведь барсе и правда выгодно, чтобы зенит в предыдущие годы учли, несмотря на бан в еврокубках. будут там за нас топить, лишь бы получить причитающееся)
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k611
1743519950
Для начала туда надо вернуться, пока это всё туманно. Говорить надо когда будет конкретика...
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FCSpartakM
1743523870
С чего кто-то должен нам уступать место? Мы за пару сезонов можем подняться уже хорошо по рейтингу
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