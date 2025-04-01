РФС хочет повысить место России в таблице коэффициентов УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов намерен обсудить с УЕФА вопрос положения России в таблице коэффициентов. Сейчас она занимает в нем 30-е место в рейтинге.

– Сообщалось, что если нас возвращают в ближайшее время, то от России в еврокубках сыграют четыре клуба: чемпион отправится во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, второе и третье места – во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, а победитель Кубка России сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

– Все просто: это предположение строится на рейтинге, который начисляется за последние пять лет – так как мы не играем в турнирах, он не растет, и мы падаем в клубном рейтинге. В том числе поэтому мы проводим товарищеские игры сборной – чтобы сильно не упасть в рейтинге ФИФА.

Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения – насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить.

Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос. Другой вопрос – какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно.