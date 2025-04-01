Николич назвал игрока «Зенита», которого хотел бы видеть в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил уровень игры полузащитника «Зенита» Вендела.

– Вендел – качественный футболист. Но видите, как изменился уровень чемпионата за последние годы? Я помню, когда Вендел перешел в «Зенит», его сильно ругали. Я вернулся – сейчас говорят, что он футбольный бог.

– Вам не кажется, что дело не в изменении силы чемпионата, а в том, что Вендел долго адаптировался? Он пришел в ковидный год, ему долго не находили позицию.

– Да, согласен. Мне он очень нравится. Очень хотел бы видеть такого игрока в своей команде. Он может быть шестеркой, восьмеркой и десяткой. Движение есть, всегда спокоен на мяче, забивает, отдает. Это футболист высокого уровня.

Когда руководство спрашивает: «Какая восьмерка или десятка тебе нужна?» Я говорю: «Профиль Вендела».