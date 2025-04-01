Пономарев назвал Соболева «деревяшкой» за игру с «Рубином»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0).

«Соболев вышел никакой – деревяшка-деревяшкой! Как только его заменили – всe, понеслась игра у Питера. Сколько его будут держать? Семак понял, что Соболев из себя представляет, что он тормозит всю игру. Он не комбинационный игрок. На него можно играть как на «столба» – и только так.

У Соболева был всего один момент, и то он его не использовал. Да и создал его не он сам, а защитники «Рубина». А так Соболев не будет играть. Я сразу сказал, что Семак зря его к себе берeт, потому что он другого плана игрок и не прибавит никогда.

Некуда ему прибавлять. У него стартовой скорости нет, дистанционной скорости нет, дриблинга нет. На чeм играть-то? На одном ударе? Как у нас Чалов играл – то же самое. На этом Соболев и закончится.

Нужны разноплановые игроки – юркие, с хорошими характеристиками, быстрые, сообразительные. А этот нет – думает долго, обрабатывает долго. Здесь его карьера закончится, и он будет искать себе коллектив пониже», – сказал Пономарeв.