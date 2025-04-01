Дзюба ответил 69-летнему Бубнову, который пригрозил Артему расправой

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил Александру Бубнову.

69-летний экс-спартаковец накануне в угрожающей форме выразил желание побывать на «стрелке» с Дзюбой.

Еще Бубнов попросил у Артема рецепт на таблетки, которые игрок призвал принимать.

Оба футболиста выступали за «Спартак».

«Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один – больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст всe же нужно уважать. Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего», – сказал Дзюба.