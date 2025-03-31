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  • Бубнов: «Пусть Генич возьмет меня на «стрелку» с Дзюбой – он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет»

Бубнов: «Пусть Генич возьмет меня на «стрелку» с Дзюбой – он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет»

31 марта 2025, 22:34
9

Александр Бубнов готов встретиться с Артемом Дзюбой для обсуждения его слов в свой адрес.

  • Сначала Бубнов раскритиковал Дзюбу за любовь к комиксам: «У нас санкции, Америка с Байденом – враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай – они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейчас с Европой и Америкой».
  • Дзюба ответил: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».
  • Также Артем пригрозил комментаторам и ведущим ютуб-шоу: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«Если пойдете [на «стрелку» с Дзюбой], меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки.

Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Дзюба дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен.

Когда тебя на «стрелку» пригласят, Костя, возьми меня. У меня к нему вопросы», – сказал Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Бубнов Александр Генич Константин
Комментарии (9)
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Дед otmoros
1743452318
Жги Бубен, вперёд! Дави онанофилов и рукоблудов!
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алдан2014
1743458071
Веселье намечается господа. Запасаемся попкорном
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ss21
1743465797
А сам Бубнов играл во Франции, а там Наполеон наш враг)))
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ss21
1743466733
Кстати, а если Дзюба не знает какой могучий старик перед ним?
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Борис34684
1743470328
Да, действительно умом еврейский бог этих людей обделил а ещё публичные люди, срамотаааа.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743476508
Да вы че??? Всю подзаборную перечислили
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Хулиганин
1743484264
Как там у Павлика Воли было. "Хочешь поговорить, пиши. Хочешь зарамсить, рисуй". Клоуны.
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Cleaner
1743495051
Бубнов во второго Царя превращается...(((
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