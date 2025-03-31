Бубнов: «Пусть Генич возьмет меня на «стрелку» с Дзюбой – он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет»

Александр Бубнов готов встретиться с Артемом Дзюбой для обсуждения его слов в свой адрес.

Сначала Бубнов раскритиковал Дзюбу за любовь к комиксам: «У нас санкции, Америка с Байденом – враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай – они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейчас с Европой и Америкой».

Дзюба ответил: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».

Также Артем пригрозил комментаторам и ведущим ютуб-шоу: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах».

«Если пойдете [на «стрелку» с Дзюбой], меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки.

Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Дзюба дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен.

Когда тебя на «стрелку» пригласят, Костя, возьми меня. У меня к нему вопросы», – сказал Бубнов.