Смирнов предложил «Факелу» нового тренера: «У него есть яйца»

Юрист, агент Антон Смирнов оценил ситуацию в «Факеле».

Воронежцы уволили главного тренера Дмитрия Пятибратова.

Команда в зоне вылета.

Ближайший соперник – «Ахмат» (5 апреля).

«Факелу» нужна перезагрузка. Серьезная. Он достиг своего потолка по развитию. И дальше на этом багаже двигаться уже не получается.

Жаль это признавать, но вылет очень близок. Нужно перевернуть ситуацию вверх дном, чтобы выкрутиться. Брать очки там, где никто от тебя не ждeт. Обыгрывать лидеров.

Ну а на будущее нужны в любом случае изменения: Асхабадзе и Котов после сезона должны уйти – они слабые руководители. Карманных тренеров приглашать больше не нужно. Нужны с яйцами, которые не будут ставить в состав тех, кого говорят вышеупомянутые руководители. На данный момент таковым мне видится Сергей Юран. У него есть яйца, да и командную игру он может дисциплинировать и дать результат. Я им не ангажирован, говорю свое мнение.

Больше на ум пока никто не приходит. Никакие только не григоряны, шалимовы и иже с ними. Ну или, если собрались вылетать и потеряли веру, возьмите Мостового, а вдруг он сотворит чудо, которого от него и вас никто не ждeт. Как бы это смешно не звучало. Внимание к вашей команде будет приковано будь здоров, заработаете себе несколько миллионов новой аудитории 100 %.

Говорил и буду говорить: «Факел» должен быть в РПЛ. Обязан. А болельщики у команды – лучшие в стране и вне конкуренции. Это правда», – написал Смирнов.