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  • Смирнов предложил «Факелу» нового тренера: «У него есть яйца»

Смирнов предложил «Факелу» нового тренера: «У него есть яйца»

Вчера, 08:57
10

Юрист, агент Антон Смирнов оценил ситуацию в «Факеле».

  • Воронежцы уволили главного тренера Дмитрия Пятибратова.
  • Команда в зоне вылета.
  • Ближайший соперник – «Ахмат» (5 апреля).

«Факелу» нужна перезагрузка. Серьезная. Он достиг своего потолка по развитию. И дальше на этом багаже двигаться уже не получается.

Жаль это признавать, но вылет очень близок. Нужно перевернуть ситуацию вверх дном, чтобы выкрутиться. Брать очки там, где никто от тебя не ждeт. Обыгрывать лидеров.

Ну а на будущее нужны в любом случае изменения: Асхабадзе и Котов после сезона должны уйти – они слабые руководители. Карманных тренеров приглашать больше не нужно. Нужны с яйцами, которые не будут ставить в состав тех, кого говорят вышеупомянутые руководители. На данный момент таковым мне видится Сергей Юран. У него есть яйца, да и командную игру он может дисциплинировать и дать результат. Я им не ангажирован, говорю свое мнение.

Больше на ум пока никто не приходит. Никакие только не григоряны, шалимовы и иже с ними. Ну или, если собрались вылетать и потеряли веру, возьмите Мостового, а вдруг он сотворит чудо, которого от него и вас никто не ждeт. Как бы это смешно не звучало. Внимание к вашей команде будет приковано будь здоров, заработаете себе несколько миллионов новой аудитории 100 %.

Говорил и буду говорить: «Факел» должен быть в РПЛ. Обязан. А болельщики у команды – лучшие в стране и вне конкуренции. Это правда», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Факел Юран Сергей
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Комментарии (10)
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рылы
1743487286
ублюдский факел, которому вендел показал фак, должен оказаться в фнл, а потом расформирование. ну как спартаг примерно.
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Интерес
1743489075
Лучше съешь свои яйца.
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odessakmv
1743489259
лично проверял?
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Борис34684
1743490179
Интересно рассуждает этот агент, кем он собрался обыгрывать лидеров. Трепать языком легче,но денег от этого больше не будет, что бы купить хотя бы среднего уровня игроков. А так это команды лифтеры, денег нет, раздатчик очков лидерам.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743493057
Интересное заявление...но нужно подтверждение, фотки скинь яиц...а то сейчас в футболе тренд Агуэро нарастает...яйца себе подрезают
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Красногорск_Фан
1743502714
Говорил и буду говорить: «Факел» должен быть в РПЛ. Обязан. А болельщики у команды – лучшие в стране и вне конкуренции. Это правда», – написал Смирнов. Вне конкуренции да. но совсем по другому поводу.
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Gospod
1743522223
Бооельщики Факела за Юрана! Это единственный правильный вариант!
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