Николич раскрыл, кто заблокировал переход Сергеева в ЦСКА: «Мое мнение было «да»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о несостоявшемся летнем трансфере Ивана Сергеева из «Зенита».

– ЦСКА рассматривал Сергеева прошлым летом?

– Мне всегда нравился Ваня, еще со времен «Торпедо». Везде, где он играл, забивал. Он знает, как играть в футбол, не только забивает, но и ассистирует.

Я не говорю, что это мировой уровень – «Арсенал» или «Челси», – но он подходит командам верхней части таблицы РПЛ. Правильный парень, приятный в общении.

Мастерство, которое он показал при голевой передаче в матче с «Краснодаром»…Я увидел четыре движения за пять секунд, которые говорили о мастерстве.

Принял мяч, успокоил его, поменял скорость, убежал, хотя это не самая сильная его сторона, отдал прекрасную передачу. Прекрасный футбольный момент.

Я рассматривал Сергеева летом. Мое мнение было «да».

– Что не получилось?

– Возраст. Политика клуба – брать игроков младше 25 лет.

– То есть ЦСКА не подписал Сергеева исключительно из-за возраста?

– По-моему, да.