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  • Николич раскрыл, кто заблокировал переход Сергеева в ЦСКА: «Мое мнение было «да»

Николич раскрыл, кто заблокировал переход Сергеева в ЦСКА: «Мое мнение было «да»

Вчера, 01:06
15

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о несостоявшемся летнем трансфере Ивана Сергеева из «Зенита».

– ЦСКА рассматривал Сергеева прошлым летом?

– Мне всегда нравился Ваня, еще со времен «Торпедо». Везде, где он играл, забивал. Он знает, как играть в футбол, не только забивает, но и ассистирует.

Я не говорю, что это мировой уровень – «Арсенал» или «Челси», – но он подходит командам верхней части таблицы РПЛ. Правильный парень, приятный в общении.

Мастерство, которое он показал при голевой передаче в матче с «Краснодаром»…Я увидел четыре движения за пять секунд, которые говорили о мастерстве.

Принял мяч, успокоил его, поменял скорость, убежал, хотя это не самая сильная его сторона, отдал прекрасную передачу. Прекрасный футбольный момент.

Я рассматривал Сергеева летом. Мое мнение было «да».

– Что не получилось?

Возраст. Политика клуба – брать игроков младше 25 лет.

– То есть ЦСКА не подписал Сергеева исключительно из-за возраста?

– По-моему, да.

  • В итоге «Зенит» продал Сергеева «Крыльям Советов» за 2 млн евро.
  • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Зенит Сергеев Иван Николич Марко
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Комментарии (15)
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Snek
1743461625
Возрастных берут, только если они соглашаются играть за гроши и за них не надо платить по трансферу. Сергеев сам хотел неплохую з\п, а Зенит хотел за него 2 млн евро и не факт, что в свете того, что ЦСКА увёл Кругового, эти 2 млн евро могли превратиться в большую сумму индивидуально для ЦСКА.
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Борис34684
1743469306
Явно не наш игрок.
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Иннокентий-Смоктуновский-
1743475250
Мне другое интересно, как можно было продать Сергеева за 2 и купить Соболева за 10, я, конечно, как болельщик Спартака рад, что пихнули дельфина в Зенит, но логику Семака не понимаю, если это, конечно, его решение было. 
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Artemka444
1743479144
Зачем ему в ЦСКА, там тока костоломы нужны!!!
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АК 68
1743481523
Политика клуба - брать игроков младше 25 лет. А Пьянич?
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темирхан
1743486349
руководству клуба, давно не нужны ТРОФЕИ! Они поняли через что можно отмывать собственное бабло!
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DOCTOR PENALTY
1743487817
КС Сергеев нужен много больше, чем ЦСКА. Всё-таки ФНЛ угрожает. """"
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Интерес
1743488634
Если хозяева клуба-биржевые маклеры,то о чём говорить!
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