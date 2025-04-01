Николич раскрыл, кто заблокировал переход Сергеева в ЦСКА: «Мое мнение было «да»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о несостоявшемся летнем трансфере Ивана Сергеева из «Зенита».
– ЦСКА рассматривал Сергеева прошлым летом?
– Мне всегда нравился Ваня, еще со времен «Торпедо». Везде, где он играл, забивал. Он знает, как играть в футбол, не только забивает, но и ассистирует.
Я не говорю, что это мировой уровень – «Арсенал» или «Челси», – но он подходит командам верхней части таблицы РПЛ. Правильный парень, приятный в общении.
Мастерство, которое он показал при голевой передаче в матче с «Краснодаром»…Я увидел четыре движения за пять секунд, которые говорили о мастерстве.
Принял мяч, успокоил его, поменял скорость, убежал, хотя это не самая сильная его сторона, отдал прекрасную передачу. Прекрасный футбольный момент.
Я рассматривал Сергеева летом. Мое мнение было «да».
– Что не получилось?
– Возраст. Политика клуба – брать игроков младше 25 лет.
– То есть ЦСКА не подписал Сергеева исключительно из-за возраста?
– По-моему, да.
- В итоге «Зенит» продал Сергеева «Крыльям Советов» за 2 млн евро.
- В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.