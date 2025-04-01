Бубнов – Дзюбе: «Попроси у Бога ума побольше!»

Александр Бубнов отреагировал на слова Артема Дзюбы про общение с Богом.

Форвард «Акрона» в марте стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Рекордный 31-й гол он забил в ворота Гренады (5:0).

Дзюба признался, что два дня общался с Богом перед товарищеским матчем.

Он не выступал за национальную сборную с лета 2021 года.

«Пригласили Гренаду, которой он не мог не забить. Карпин всю игру сборной перестроил, сломал ее. Ребята нормально с Замбией играли, а здесь вся игра сломана была.

И вдруг оказывается, что он общался с Богом, когда спал, он сам говорил. Говорит: «Я общался с Богом и попросил, чтобы он помог». Он не уверен был, что Гренаде забьет!

Я вообще в ужас пришел. К тебе Бог пришел, с тобой беседует! Ну попроси у него ума побольше!» – заявил Бубнов.