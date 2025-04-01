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Бубнов – Дзюбе: «Попроси у Бога ума побольше!»

Вчера, 00:15
13

Александр Бубнов отреагировал на слова Артема Дзюбы про общение с Богом.

  • Форвард «Акрона» в марте стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.
  • Рекордный 31-й гол он забил в ворота Гренады (5:0).
  • Дзюба признался, что два дня общался с Богом перед товарищеским матчем.
  • Он не выступал за национальную сборную с лета 2021 года.

«Пригласили Гренаду, которой он не мог не забить. Карпин всю игру сборной перестроил, сломал ее. Ребята нормально с Замбией играли, а здесь вся игра сломана была.

И вдруг оказывается, что он общался с Богом, когда спал, он сам говорил. Говорит: «Я общался с Богом и попросил, чтобы он помог». Он не уверен был, что Гренаде забьет!

Я вообще в ужас пришел. К тебе Бог пришел, с тобой беседует! Ну попроси у него ума побольше!» – заявил Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Бубнов Александр
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Комментарии (13)
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алдан2014
1743457745
Дзюба переплюнул все свои причуды
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"supermax"
1743457891
Артемка выхватывает сегодня первоапрельских людей от Бубнова... Ахах... Дзюба-дуойка!
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феникS
1743457926
Дзюбу, этого болвана надо отправить на фронт--сказал Тихонов.
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Snek
1743461841
Так и на Бубнова попросил бы тоже сразу.
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Борис34684
1743469508
Мне всегда казалось, что Бубнов по умнее Дзюбы будет.
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Skull_Boy
1743477392
Кто бы говорил про ум
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темирхан
1743486764
Бубнов! чья б мычала! ты сам то кто? супер звезда европейского футбола? звезда Москвы, может да! Валера перестроил игру сборной! кому эти матчи на... НУЖНЫ И ДЛЯ ЧЕГО? задумайся лучше! руководство на организации не нужных матчей бабло распиливает и ни чего больше!
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DOCTOR PENALTY
1743488520
Хороший совет, правильный. """"
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Интерес
1743488883
Тут вам акция на двоих.Может тогда Всевышний проявит слабость.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743492686
Две инвалидки выясняют отношения....бубубнов это то еще чудо в перьях, эксперт-пророк, мак-каракул, марзмаматик-лысеголовый, колдунья в 666 поколении, лучший футболист по мнению пьяных горил и просто инвалид-шапито в голубоватом углу-напртов него рукоблуд, мастер переобувания в воздухе, колхозник, кривоногий мастер мяча, завистник черных агрегатов, рекодсмен по эакуляции (3 секунды) голова картонная в красноватом углу. Да будет батл! Петушитесь петухи.
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