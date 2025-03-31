Радимов объяснил крупную победу «Зенита» над «Рубином»

Владислав Радимов оценил игру «Зенита» против «Рубина» в матче 22-го тура РПЛ.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

«Зенит» вернулся на 2-е место в чемпионате, обойдя «Спартак».

«Зенит» вышел на матч с «Рубином» с горящими глазами. Было видно, что они хотят выиграть и реабилитироваться. В итоге это получилось.

Всe закономерно, во втором тайме «Зенит» доминировал полностью. Если бы даже не было красной карточки, всe равно команда бы довела дело до разгрома.

«Зенит» вышел как ужаленный. Это то, что должна делать команда, которая борется за чемпионство.

Луис Энрике стал лучше чувствовать партнеров. Много атак шло через его фланг, и он, почувствовав уверенность, стал ключевой фигурой. Весь пазл у «Зенита» сложился», – сказал Радимов.