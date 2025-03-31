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Радимов объяснил крупную победу «Зенита» над «Рубином»

31 марта 2025, 21:50
4

Владислав Радимов оценил игру «Зенита» против «Рубина» в матче 22-го тура РПЛ.

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.
  • «Зенит» вернулся на 2-е место в чемпионате, обойдя «Спартак».

«Зенит» вышел на матч с «Рубином» с горящими глазами. Было видно, что они хотят выиграть и реабилитироваться. В итоге это получилось.

Всe закономерно, во втором тайме «Зенит» доминировал полностью. Если бы даже не было красной карточки, всe равно команда бы довела дело до разгрома.

«Зенит» вышел как ужаленный. Это то, что должна делать команда, которая борется за чемпионство.

Луис Энрике стал лучше чувствовать партнеров. Много атак шло через его фланг, и он, почувствовав уверенность, стал ключевой фигурой. Весь пазл у «Зенита» сложился», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Радимов Владислав
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1743447571
Да нет, уперся бы зенит в стену, просто при первом голе рубин развалился тактически после потери на чужой половине. Ну а потом удаление и все. Выиграли бы, но в 1-2 мяча максимум.
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FWSPM
1743453205
интересно а кто же так ужалил зенитушку и в какое место? зеленкой мазали?
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Борис34684
1743470034
Какой дурак печатает это чудо, он такой же эксперт как и певец Буланов.
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anatolich72
1743488651
Горящие глаза 10-ти обезьян. Как говорит орлов Латышонок наш.
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