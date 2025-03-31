33-миллионный новичок «Зенита» оценил ассистентский дубль в матче с «Рубином»

Вингер «Зенита» Луис Энрике поделился эмоциями после домашней игры 22-го тура РПЛ против «Рубина».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

В активе Энрике дубль из ассистов.

В прошлом туре бразилец забил «Спартаку» (1:2).

По данным Transfermarkt, нападающего купили за 33 млн евро. Клуб настаивает, что его обменяли на Артура и Вендела без доплат.

«Очень счастливы, что смогли победить. Рад, что показали очень хорошую командную игру. Знали, что будет непросто, знали, насколько сложный будет соперник.

Мы понимали, что если мы возьмем на поле с собой всю ту уверенность, настрой и силу, то победим. Так и произошло. Очень сильно рад первой домашней победе.

Могу отметить обе голевые передачи, потому что они привели к голам. Рад, что продолжаю показывать свой талант на поле и помогать «Зениту».

Смотрю ли я в таблицу? Нет, потому что прекрасно понимаем, что нужно работать, сейчас мы не на первом месте. Мы знаем, что нужно для этого делать. Мы продолжим трудиться», – сказал Энрике.