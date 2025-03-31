Две причины 0:0 «Спартака» в Грозном по версии Денисова

Латераль «Спартака» Даниил Денисов назвал причины ничьей с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

«Мы знали, какой будет игра, что речь в матче идет об одном голе. Сделали все возможное для этого. Были моменты со стандарта и с игры. Не хватило забитого мяча, чтобы он зашел в сетку.

Где-то не помог рикошет, где-то соперник хорошо сыграл», – сказал Денисов.