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Две причины 0:0 «Спартака» в Грозном по версии Денисова

31 марта 2025, 11:22
9

Латераль «Спартака» Даниил Денисов назвал причины ничьей с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

«Мы знали, какой будет игра, что речь в матче идет об одном голе. Сделали все возможное для этого. Были моменты со стандарта и с игры. Не хватило забитого мяча, чтобы он зашел в сетку.

Где-то не помог рикошет, где-то соперник хорошо сыграл», – сказал Денисов.

  • «Спартак» в РПЛ отстает от 1-го места на 5 очков.
  • Следующий соперник – «Ростов» (6 апреля).
  • Букмекер дает коэффициент 6 на чемпионство «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Денисов Даниил
Комментарии (9)
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Цугундeр
1743411942
Версии Денисова..)) Впечатляюще звучит.
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...короче
1743413848
...задолбал ты со своими "Денискиными рассказами"...
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Каратель помойников
1743414927
Реализация моментов,вот главная проблема.а вшивые питерские сикулухи из за мании величия самых позорных позорников думают что вечно дырявая зинка виновата)))))
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oyabun
1743417771
Стандарты в Спартаке, увы, становятся простой формальностью. Ни с угловых, ни со штрафных забивать не могут.
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zigbert
1743418559
Гола действительно не хватило. Тогда игра вскрылась бы и приобрела бы другой характер. И как нарочно Шелия становится большой проблемой для Спартака. Как раньше был Довбня. Наверное не случайно его и взяли в Спартак.
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нейтральныйкакникто
1743420009
Такое может сказать любой футболист Ахмата , и тоже будет прав.Просто вы вышли отыграть матч , хоть как , и быстренько домой.Обыграли Зенит в этом сезоне, и слава Богу .Задача выполнена
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raritet
1743421151
Динамики , хоть и закатили много, но сколько запороли. Таких.моментов горные орлы не предоставили.
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alefreddy
1743422894
плохая отмазка надо упираться и брать очки в каждой игре
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