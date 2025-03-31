Семак назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура против «Рубина» (4:0) высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Я не думаю, что на нас повлияла ничья «Спартака» с «Ахматом» (0:0). Выиграл «Краснодар», он находится на первом месте. Он имеет наибольшие шансы стать чемпионом.

Что касается «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» – абсолютно все имеют шансы на то, чтобы выиграть золото – никто их не потерял. Мы стараемся фокусироваться на своей работе. Нам нужно выигрывать, а потом, в конце сезона, уже посмотрим, кто сколько очков потеряет и кто сможет победить. Главное, что мы продолжаем бороться и будем дальше работать для того, чтобы хорошо играть и стараться побеждать», – сказал Семак.