Рабинер отреагировал на 0:0 «Спартака» против «Ахмата»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал 0:0 «Спартака» против «Ахмата».

«По Грозному комментарий простой. Голевых моментов «Спартак» хотя бы для одного мяча, а значит, и победы создал достаточно – четыре штуки в чистом виде. Хоть 25 процентов реализации сильная команда давать обязана. Как и выигрывать такие заведомо тяжелые матчи, чтобы стать чемпионом.

Команда золотого сезона -2016/17 была слабее этой по игре, но регулярно вытягивала такие игры по 1:0 с невообразимыми голами», – написал Рабинер.