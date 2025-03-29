Слишкович оценил шансы «Оренбурга» спастись от вылета

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о шансах не вылететь.
– У «Оренбурга» практически нет шансов остаться в РПЛ. Какие ваши мысли это этот счет?
– Нет такого слова – невозможно. Возможно. Мы работаем и стараемся. Я это повторяю ребятам. Это не первая игра, в которой мы не показали, что умеем. Я продолжаю работать. У меня есть хорошие игроки, с которыми нужно работать.
Свои моменты нужно забивать, повторю это. Любая команда накажет тебя. Хочу, чтобы я и ребята верили до конца. Чудеса в футболе бывают. Можно попробовать, это бесплатно, мы ничего не теряем.
- В 22-м туре «Оренбург» проиграл «Динамо» (1:5).
- «Оренбург» идет последним и отстает от зоны переходных матчей на 6 очков.
- Слишкович ранее тренировал «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»