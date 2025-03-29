Анчелотти прокомментировал обвинения в неуплате налогов – его могут посадить на 5 лет

Обвинение запросило 4 года и 9 месяцев тюрьмы для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Его считают виновным в неуплате налогов, сопряженном с мошенничеством.
«Пойду и дам показания. Первый процесс я выиграл. Не беспокоюсь. Тревожит только, что они говорят о мошенничестве с моей стороны», – сказал Анчелотти.
- По сведениям обвинения, Анчелотти в 2014-2015 годах указывал в налоговых декларациях только личное вознаграждение за работу, полученное от «Реала», но не доход за использование его имиджевых прав, которые он якобы передал другим организациям.
- Подсчитано, что Анчелотти недоплатил налогов на 1 миллион евро. Дело рассмотрят 2 апреля.
- Сегодня, 29 марта, «Реал» сыграет с «Леганесом».
Источник: AS