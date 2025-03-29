Григорян объяснил, почему Семак – Иисус Христос российского футбола

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян считает Сергея Семака Иисусом Христосом российского футбола.
«Я неоднократно говорил, Семак – это Иисус Христос российского футбола. У полностью отсутствует чувство важности, которое присутствует у всех тренеров и футболистов.
И он как Иисус Христос простил и понес наказание за Глушенкова. Для него не проблема с этой темы съехать так», – сказал Григорян.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- При нем команда не финишировала в РПЛ ниже 1-го места.
- Сейчас «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
Источник: «Матч ТВ»