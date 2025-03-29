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  • Григорян объяснил, почему Семак – Иисус Христос российского футбола

Григорян объяснил, почему Семак – Иисус Христос российского футбола

Сегодня, 08:34
9

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян считает Сергея Семака Иисусом Христосом российского футбола.

«Я неоднократно говорил, Семак – это Иисус Христос российского футбола. У полностью отсутствует чувство важности, которое присутствует у всех тренеров и футболистов.

И он как Иисус Христос простил и понес наказание за Глушенкова. Для него не проблема с этой темы съехать так», – сказал Григорян.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда не финишировала в РПЛ ниже 1-го места.
  • Сейчас «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Григорян Александр Семак Сергей
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Комментарии (9)
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Таврида
1743228924
Скоро в продаже появятся гвозди с надписью: "Этими гвоздями был распят Иисус Богданович Семак"...
Ответить
Каратель помойников
1743230307
Не надо врать Иисус Христос не был физруком!!
Ответить
dolf666
1743232161
Могут подтянуть за оскорбление чувств верующих
Ответить
andr45
1743233173
«И он как Сатана оклеветал Божина. Для него это не проблема»
Ответить
andr45
1743233453
Вообще-то Григорян по жизни никчемушник и неудачник, что в этой жизни бывает) Но быть тупее пробки и выставлять этот феномен на обозрение общество - это уникально) ГРИГОРЯН «А можно для истории? Хочется в нее попасть. Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно»
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...короче
1743234600
...эх, носатый! Это перебор!...
Ответить
FWSPM
1743236521
нормально надо на чем то торчать что бы такое нести
Ответить
Интерес
1743241085
Дурдом...Из серии "и тут предводителя понесло".
Ответить
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