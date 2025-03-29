Григорян объяснил, почему Семак – Иисус Христос российского футбола

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян считает Сергея Семака Иисусом Христосом российского футбола.

«Я неоднократно говорил, Семак – это Иисус Христос российского футбола. У полностью отсутствует чувство важности, которое присутствует у всех тренеров и футболистов.

И он как Иисус Христос простил и понес наказание за Глушенкова. Для него не проблема с этой темы съехать так», – сказал Григорян.