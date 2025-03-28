Ответ Мостового Дзюбе по поводу регалий Александра

Александр Мостовой ответил Артему Дзюбе.
- Дзюба ранее подверг сомнению достижения Мостового.
- Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Сельту».
«Во-первых, я редко играл с такими сборными, как Гренада. Во-вторых, кто забьет больше меня в Европе?
Никто не спорит про забитые мячи Артема, он нападающий, его дело – забивать. Просто не надо делать все это так пафосно. У нас многие играли на высочайшем уровне.
Но, вообще, я поздравляю Артема – все-таки мы в один день родились», – сказал Мостовой.
Источник: «Спорт-Экспресс»