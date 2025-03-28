Дзюба усомнился в регалиях Мостового: «Что он выиграл, чего добился?»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил скептикам.

«Я не понимаю, почему все у нас так и норовят дискредитировать чьи-то достижения. Большинство людей, которые про меня что-то говорят или пишут, понятия не имеют, через что мне пришлось пройти.

Читаю высказывание Семина: «31 гол – это мало». Как мало? Почему мало? Я сыграл всего 56 матчей. Почему другие великие футболисты не смогли забить 31 мяч? Почему не смог Александр Мостовой, у которого больше матчей за сборную, чем у меня? Что он выиграл со сборной, чего добился?

Прежде чем что-то говорить про меня, не забывайте посмотреть в зеркало. А иногда я такое про себя слышу от некоторых персонажей, что смеяться хочется», – сказал форвард Дзюба.