Мелкадзе заявил перед матчем, что не пожалеет «Спартак»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».

– Следующий матч чемпионата «Ахмат» проведет со «Спартаком». За счет чего команда способна отобрать очки у претендента на чемпионство?

– Мы провели хорошую подготовку в период паузы на игры сборные. От всех требуется больше бдительности, серьезного подхода к такому сопернику. И, если забьем больше, чем пропустим, несомненно, отберем у них очки.

– Будет ли матч для вас принципиальным?

– Для меня нет принципиальных игр в России. Ко всем равно отношусь, одинаково настраиваюсь и не жалею никого.