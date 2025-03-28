Мелкадзе заявил перед матчем, что не пожалеет «Спартак»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».
– Следующий матч чемпионата «Ахмат» проведет со «Спартаком». За счет чего команда способна отобрать очки у претендента на чемпионство?
– Мы провели хорошую подготовку в период паузы на игры сборные. От всех требуется больше бдительности, серьезного подхода к такому сопернику. И, если забьем больше, чем пропустим, несомненно, отберем у них очки.
– Будет ли матч для вас принципиальным?
– Для меня нет принципиальных игр в России. Ко всем равно отношусь, одинаково настраиваюсь и не жалею никого.
- Игра «Ахмат» – «Спартак» состоится 30 марта.
- Мелкадзе – воспитанник москвичей.
- Георгий провел за «Ахмат» в этом сезоне 3 матча, сделал ассист.
Источник: «Матч ТВ»