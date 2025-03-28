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Мелкадзе заявил перед матчем, что не пожалеет «Спартак»

Сегодня, 21:14
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».

– Следующий матч чемпионата «Ахмат» проведет со «Спартаком». За счет чего команда способна отобрать очки у претендента на чемпионство?

– Мы провели хорошую подготовку в период паузы на игры сборные. От всех требуется больше бдительности, серьезного подхода к такому сопернику. И, если забьем больше, чем пропустим, несомненно, отберем у них очки.

– Будет ли матч для вас принципиальным?

– Для меня нет принципиальных игр в России. Ко всем равно отношусь, одинаково настраиваюсь и не жалею никого.

  • Игра «Ахмат» – «Спартак» состоится 30 марта.
  • Мелкадзе – воспитанник москвичей.
  • Георгий провел за «Ахмат» в этом сезоне 3 матча, сделал ассист.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Мелкадзе Георгий
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Комментарии (3)
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рылы
1743185812
хряки, можете заранее начинать извиняться прямо тут, в комментах.
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Интерес
1743187886
Опять в заголовке один "пострадавший"-"Спартак",а в тексте-"неопределённый круг клубов-юридических лиц".Коронка журналЫстского "искусства"... Не хвались,едучи на рать...
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Хулиганин
1743189084
Совсем озверел черный Абдулла.
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