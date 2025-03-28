Григорян назвал игрока номер один в российском футболе – это не Головин

Российский тренер Александр Григорян сказал, что считает нападающего «Зенита» Максима Глушенкова игроком номер один в российском футболе.
«Для Глушенкова надо понять, что он сегодня, на мой взгляд, номер один в российском футболе. Я не вижу никого рядом даже, ни Головина, никого.
Максу нужно научиться следить за своим языком, чтобы он ему не был врагом. Пусть он всегда будет ему только другом», – сказал Григорян.
- Глушенков забил три гола в сборной России в матче с Замбией.
- 25-летний форвард провел 17 игры в сезоне за «Зенит», забил 10 голов, сделал 2 передачи.
Источник: «Матч ТВ»