Григорян назвал игрока номер один в российском футболе – это не Головин

Российский тренер Александр Григорян сказал, что считает нападающего «Зенита» Максима Глушенкова игроком номер один в российском футболе.

«Для Глушенкова надо понять, что он сегодня, на мой взгляд, номер один в российском футболе. Я не вижу никого рядом даже, ни Головина, никого.

Максу нужно научиться следить за своим языком, чтобы он ему не был врагом. Пусть он всегда будет ему только другом», – сказал Григорян.