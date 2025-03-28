Стало известно, кто может стать реальным руководителем «Ростова»

Реальным руководителем «Ростова», в случае, если владельцем клуба станет Иван Саввиди, может стать его сын Георгис.

32-летний Саввиди-младший владеет несколькими отелями в Ростове-на-Дону, а еще он – один из соучредителей «Ростовского колеса обозрения». Георгис участвует и в управлении «ПАОКом».

«Ну а про Черчесова, Федотова и Тедеева тоже слышал. Во всяком случае пока нынешнее руководство не продаст акции клуба – это просто планы. На сегодняшний день окончательного решения по передаче «Ростова» Саввиди еще нет», – написал журналист Максим Никитин.