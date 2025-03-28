Карпин может возглавить «Зенит» летом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин летом может сменить Сергея Семака в «Зените».
Об этом сообщил анонимный телеграм-канал «Рупор с Таганки». По информации инсайдера Сергея Егорова, автор канала – журналист «Чемпионата» Андрей Панков, но тот отрекается от канала.
Этот же источник информирует, что летом генерального директора «Зенита» Александра Медведева сменит генсек РФС Максим Митрофанов.
- Карпин, у которого 0 трофеев в тренерской карьере, в феврале покинул «Ростов».
Источник: телеграм-канал «Рупор с Таганки»