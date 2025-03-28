Карпин может возглавить «Зенит» летом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин летом может сменить Сергея Семака в «Зените».

Об этом сообщил анонимный телеграм-канал «Рупор с Таганки». По информации инсайдера Сергея Егорова, автор канала – журналист «Чемпионата» Андрей Панков, но тот отрекается от канала.

Этот же источник информирует, что летом генерального директора «Зенита» Александра Медведева сменит генсек РФС Максим Митрофанов.