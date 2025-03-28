Реакция Мостового на предложение стать тренером «Иртыша»

Александр Мостовой отказался от предложения возглавить «Иртыш». Об этом рассказал президент омского клуба Дмитрий Сычев.

«Думаю ли предложить Мостовому поработать в Омске? Вы же знаете всю канву. Он уже давно сказал, что не рассматривает предложения от клубов из Второй лиги.

Я ему говорил, естественно. Я издалека, чтобы не задеть его чувств. Говорю: «Владимирович, может, посмотрим?» Но он: «Не-не-не». Вы слышали – только Премьер-лига, – сказал Сычeв.