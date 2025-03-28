Дзюба рассказал, как провел ночь после рекорда: «Уехал только в 7 утра»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба раскрыл подробности своей ночи после рекорда за сборную России.

36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова, забив в товарищеском матче Гренаде (5:0). На его счету 31 гол за национальную команду.

– Как прошла ночь после матча с Гренадой?

– Отвезли детей домой, к бабушкам, а сами – вместе с женой, отцом, сестрой и ее мужем – поехали в караоке.

– Ресторан не бронировал?

– Это должны были сделать мои друзья, но что-то у них не получилось состыковаться. Плюс было непонятно, забью ли я этот гол и отпустят ли нас вообще после матча. Поэтому получилось скомканно, на импровизации. Мы даже песни в этом караоке не пели: приехали туда просто потому, что это одно из немногих заведений в Москве, которое в будний день работает допоздна. Пока вышел со стадиона, пока сфоткался со всеми – до караоке добрались только в полночь.

– А уехали во сколько?

– Где-то в 7 утра, когда оно закрылось. Я поехал на базу, но заснуть так и не смог – эмоций было слишком много. Весь следующий день ходил как зомби. У нас со сборной было мероприятие в музее Победы, поэтому до дома я добрался только к вечеру. В 22:00 вырубился как убитый.