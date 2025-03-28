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Каррера назвал величайшего российского нападающего

Сегодня, 09:16
6

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал Артема Дзюбу величайшим российским нападающим.

Форвард «Акрона» ранее побил рекорд по голам за сборную, обойдя Александра Кержакова. На его счету 31 гол за национальную команду.

Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную. Как оцениваете это достижение?

– Я думаю, что это большой успех большого игрока. Артем демонстрирует талант, который позволил ему достичь рекорда.

– На ваш взгляд, Дзюба – величайший российский нападающий?

– Я думаю, да. Он установил рекорд по голам, и это доказывает его статус как лучшего нападающего.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Каррера Массимо
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Комментарии (6)
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ilich55
1743143359
У Массимо на почве безработицы произошло помутнение сознания. Давно я так не смеялся...............
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gor77
1743147074
Интересно, а Каррера и Петржела братья? Отвечают на вопрос, а в подтексте слышно "Ну возьмите меня, я очень хочу работать в России". Точнее заработать.)))))
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k611
1743147306
У Роналду 136 голов за сборную Португалии. Всё таки есть разница 136 и 31...
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St-Pr-yandex
1743149307
Спасибо, Массимо, за добрые слова. Красно-белое отрепье тебя не поглотило и мышление не испортилось). Все четко сказал, истину
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