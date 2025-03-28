Каррера назвал величайшего российского нападающего

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал Артема Дзюбу величайшим российским нападающим.

Форвард «Акрона» ранее побил рекорд по голам за сборную, обойдя Александра Кержакова. На его счету 31 гол за национальную команду.

– Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную. Как оцениваете это достижение?

– Я думаю, что это большой успех большого игрока. Артем демонстрирует талант, который позволил ему достичь рекорда.

– На ваш взгляд, Дзюба – величайший российский нападающий?

– Я думаю, да. Он установил рекорд по голам, и это доказывает его статус как лучшего нападающего.