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Аршавин сказал, сможет ли «Зенит» выиграть у «Рубина»

Сегодня, 08:52
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Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча с «Рубином». Казанская команда победила в двух последних играх чемпионата России.

«Рубин» победил «Спартак» дома, а с «Зенитом» сыграет на выезде. Разница, безусловно, есть. Я отталкиваюсь от «Зенита» в прогнозе этого матча. Если петербуржцы изменят что‑то к лучшему в своей игре, то они точно обыграют «Рубин». На данный момент мне видится очень вязкая игра, причем «Рубин» сможет сковать действия «Зенита», который не слишком быстро развивает атаки.

Я думаю, что Глушенков в любом случае вышел бы в стартовом составе на эту игру, однако хороший матч за сборную России против Замбии идет ему в плюс. Когда игрок начинает говорить, он должен подкрепить это на поле. Максим может это сделать. Три гола в ворота Замбии придадут Глушенкову уверенности», – сказал Аршавин.

  • Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге.
  • Начало – в 19:30 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Глушенков Максим Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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acor94
1743142383
Вот Шаву бы руководителем попробовать. Он так толково говорит, согласен с 95% его высказываний, хотя ч понимаю, что политкорректность не разрешает ему говорить жестче. Посмотреть бы как он действует.
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...короче
1743145483
..."И если нас прижмут к реке - нам крышка"(с)...
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