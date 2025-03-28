Аршавин сказал, сможет ли «Зенит» выиграть у «Рубина»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча с «Рубином». Казанская команда победила в двух последних играх чемпионата России.

«Рубин» победил «Спартак» дома, а с «Зенитом» сыграет на выезде. Разница, безусловно, есть. Я отталкиваюсь от «Зенита» в прогнозе этого матча. Если петербуржцы изменят что‑то к лучшему в своей игре, то они точно обыграют «Рубин». На данный момент мне видится очень вязкая игра, причем «Рубин» сможет сковать действия «Зенита», который не слишком быстро развивает атаки.

Я думаю, что Глушенков в любом случае вышел бы в стартовом составе на эту игру, однако хороший матч за сборную России против Замбии идет ему в плюс. Когда игрок начинает говорить, он должен подкрепить это на поле. Максим может это сделать. Три гола в ворота Замбии придадут Глушенкову уверенности», – сказал Аршавин.