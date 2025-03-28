Раскрыт игрок-лидер по заработку в истории российского футбола

Александр Кокорин не отрицает, что он – лидер российского футбола по заработку.
– Это было суперзолотое время по деньгам в России. Сейчас в клубах, как я слышал, тоже какие-то большие премиальные бывают, но тогда прямо каждая игра приносила большие бонусы.
– Все знают, что ты залутал в российском футболе больше всех и превзошел даже Андрея Аршавина.
– Я думаю, вторым не Аршавин идет.
– А кто?
– Юрий Жирков. Из-за того, что он долго поиграл
- Кокорин с 2022 года выступает за «Арис».
- Игрок брал РПЛ с «Зенитом».
- В 2018-2019 году игрок был в тюрьме.
Источник: «РБ Спорт»