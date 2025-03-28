Раскрыт игрок-лидер по заработку в истории российского футбола

Александр Кокорин не отрицает, что он – лидер российского футбола по заработку.

– Это было суперзолотое время по деньгам в России. Сейчас в клубах, как я слышал, тоже какие-то большие премиальные бывают, но тогда прямо каждая игра приносила большие бонусы.

– Все знают, что ты залутал в российском футболе больше всех и превзошел даже Андрея Аршавина.

– Я думаю, вторым не Аршавин идет.

– А кто?

– Юрий Жирков. Из-за того, что он долго поиграл