Мелкадзе ответил, будет ли праздновать голы в ворота «Спартака»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».

– Следующая игра у вас против «Спартака», для вас это особенный соперник?

– Хороший матч с отличным соперником. Это игра нисколько для меня не принципиальная, так как практически все с кем я играл уже ушли. Если забью – праздновать не буду. Но нет такого, что зол на них. Я одинаково настраиваюсь и на «Спартак», и на ЦСКА, и на «Зенит».

– Если все ушли, почему бы не отпраздновать гол?

– Перед болельщиками неудобно.