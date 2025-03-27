Мелкадзе ответил, будет ли праздновать голы в ворота «Спартака»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».
– Следующая игра у вас против «Спартака», для вас это особенный соперник?
– Хороший матч с отличным соперником. Это игра нисколько для меня не принципиальная, так как практически все с кем я играл уже ушли. Если забью – праздновать не буду. Но нет такого, что зол на них. Я одинаково настраиваюсь и на «Спартак», и на ЦСКА, и на «Зенит».
– Если все ушли, почему бы не отпраздновать гол?
– Перед болельщиками неудобно.
- Игра «Ахмат» – «Спартак» состоится 30 марта.
- Мелкадзе – воспитанник москвичей.
- Георгий провел за «Ахмат» в этом сезоне 3 матча, сделал ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»