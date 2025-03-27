Карпин: «Только один футболист может делать на поле все, что хочет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что все игроки должны отрабатывать в обороне.

Исключением он назвал Лионеля Месси.

«В мире есть единственный игрок, который может делать все, что хочет, – это Месси. Даже Роналду, Винисиус и прочие должны подчинять себя работе в команде, как это делал Дрогба. В этом и заключается задача тренера.

Методы у всех разные. Дель Боске – тренер-демократ: «Вы – звезды, вы играете, я вас не трогаю». Моуринью – тренер-диктатор. Работает и тот подход, и другой.

Все зависит от группы игроков, которой ты управляешь», – сказал Карпин.