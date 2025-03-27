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  • Карпин: «Только один футболист может делать на поле все, что хочет»

Карпин: «Только один футболист может делать на поле все, что хочет»

Сегодня, 18:47
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что все игроки должны отрабатывать в обороне.

Исключением он назвал Лионеля Месси.

«В мире есть единственный игрок, который может делать все, что хочет, – это Месси. Даже Роналду, Винисиус и прочие должны подчинять себя работе в команде, как это делал Дрогба. В этом и заключается задача тренера.

Методы у всех разные. Дель Боске – тренер-демократ: «Вы – звезды, вы играете, я вас не трогаю». Моуринью – тренер-диктатор. Работает и тот подход, и другой.

Все зависит от группы игроков, которой ты управляешь», – сказал Карпин.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Интер Майами Россия Месси Лионель Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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1743092762
Дель Боске – тренер-демократ, Моуринью – тренер-диктатор, Семак - Сергей Богданович
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Plyash
1743094699
Мауриньо по диктаторству ещё никто не превзошёл.Из наших самый-самый был,конечно,Бесков 70-х,ну и Лобановский,который всю окраину ободрал ради Динамо(Кiев).
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