Карпин высказался о матче с Ираном в октябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, что ему известно о подготовке товарищеской встречи с Ираном.
- Матч намечен на 6 октября.
- Иранцы уже отобрались на ЧМ-2026.
– Что вы знаете о матче против Ирана, о котором сказали вчера?
– Знаю, что в октябре должен быть, если все подпишут.
– В России?
– Насколько знаю, да.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- У сборной сейчас серия из 8 побед подряд с общим счетом 44:0.
- Следующие матчи команда проведет в июне – с Нигерией и Беларусью.
Источник: «Матч ТВ»