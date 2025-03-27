Карпин высказался о матче с Ираном в октябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, что ему известно о подготовке товарищеской встречи с Ираном.

Матч намечен на 6 октября.

Иранцы уже отобрались на ЧМ-2026.

– Что вы знаете о матче против Ирана, о котором сказали вчера?

– Знаю, что в октябре должен быть, если все подпишут.

– В России?

– Насколько знаю, да.