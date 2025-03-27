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Карпин высказался о матче с Ираном в октябре

Сегодня, 17:43

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, что ему известно о подготовке товарищеской встречи с Ираном.

  • Матч намечен на 6 октября.
  • Иранцы уже отобрались на ЧМ-2026.

– Что вы знаете о матче против Ирана, о котором сказали вчера?

– Знаю, что в октябре должен быть, если все подпишут.

– В России?

– Насколько знаю, да.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • У сборной сейчас серия из 8 побед подряд с общим счетом 44:0.
  • Следующие матчи команда проведет в июне – с Нигерией и Беларусью.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Иран Карпин Валерий
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