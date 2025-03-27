Каррера раскрыл детали общения с Карпиным

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о сотрудничестве с Валерием Карпиным.

Они вместе выступят на деловом тренинге «Игра без мяча» в Москве.

Мероприятие организовано Российским футбольным союзом.

– Как общение с Карпиным?

– На это мероприятие меня пригласил РФС. Мне все понравилось, мы с Карпиным отлично поговорили о футболе.

Обсудили общие детали. О «Спартаке» мы с Валерием не общались.

– Хотели бы пройти стажировку у Карпина в сборной России?

– В субботу я уже возвращаюсь обратно в Италию. К сожалению, на матч «Спартака» я прийти тоже не смогу.