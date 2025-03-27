Семин оценил поведение Глушенкова

Юрий Семин высказался о форварде «Зенита» Максиме Глушенкове.
- Сообщалось о конфликте Глушенкова с главным тренером Сергеем Семаком.
- Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».
- Также утверждается, что форвард демонстративно покинул недавнюю тренировку.
«Максим Глушенков сам не должен создавать вокруг себя плохую атмосферу. Всегда нужно посмотреть на себя и спросить: «Все ли я делаю правильно?»
Да, он забил три мяча [за сборную России в ворота Замбии], но двигается он очень мало», – считает Семин.
- Летом «Зенит» выкупил Глушенкова у «Локомотива».
- Нападающий отличился за клуб 10 раз в этом сезоне.
- 9 из 10 голов он забил еще летом.
Источник: «Советский спорт»