Семин оценил поведение Глушенкова

Юрий Семин высказался о форварде «Зенита» Максиме Глушенкове.

Сообщалось о конфликте Глушенкова с главным тренером Сергеем Семаком.

Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».

Также утверждается, что форвард демонстративно покинул недавнюю тренировку.

«Максим Глушенков сам не должен создавать вокруг себя плохую атмосферу. Всегда нужно посмотреть на себя и спросить: «Все ли я делаю правильно?»

Да, он забил три мяча [за сборную России в ворота Замбии], но двигается он очень мало», – считает Семин.