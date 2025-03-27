Колосков оценил вероятность нового вызова Дзюбы в сборную России

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Акрона» Артeм Дзюба после установленного рекорда вряд ли снова будет вызван в сборную России.

«Его пригласил [главный тренер Валерий Карпин], чтобы [тот] мог установить рекорд – он его установил. Думаю, что на этом всe закончится», – сказал Колосков.