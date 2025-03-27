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  • Колосков оценил вероятность нового вызова Дзюбы в сборную России

Колосков оценил вероятность нового вызова Дзюбы в сборную России

Сегодня, 12:29

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Акрона» Артeм Дзюба после установленного рекорда вряд ли снова будет вызван в сборную России.

«Его пригласил [главный тренер Валерий Карпин], чтобы [тот] мог установить рекорд – он его установил. Думаю, что на этом всe закончится», – сказал Колосков.

  • Дзюба в товарищеском матче с Гренадой (5:0) забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 мячом. У предыдущего рекордсмена Александра Кержакова на счету 30 голов.
  • До этого 36-летний Дзюба не играл за сборную с лета 2021 года.

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Источник: «Абзац»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем
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