Колосков оценил вероятность нового вызова Дзюбы в сборную России

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Акрона» Артeм Дзюба после установленного рекорда вряд ли снова будет вызван в сборную России.
«Его пригласил [главный тренер Валерий Карпин], чтобы [тот] мог установить рекорд – он его установил. Думаю, что на этом всe закончится», – сказал Колосков.
- Дзюба в товарищеском матче с Гренадой (5:0) забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 мячом. У предыдущего рекордсмена Александра Кержакова на счету 30 голов.
- До этого 36-летний Дзюба не играл за сборную с лета 2021 года.
Источник: «Абзац»