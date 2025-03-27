Мостовой верит в переход Угальде в «ПСЖ» или «Монако»

Бывший полузащитник «Спартака», «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высказался о возможности перехода форварда красно-белых Манфреда Угальде в один из ведущих французских клубов.

«Угальде способен играть в «ПСЖ» или «Монако». Почему нет? Мне верится в такой переход. Это нормально, когда кто-то много забивает, выстреливает, нападающий всегда в цене.

В случае с Угальде все резко произошло. Когда его купили, мало кто, за исключением меня и еще нескольких людей, говорил, что надо подождать, он еще раскроется.

Сейчас он лучший бомбардир в РПЛ, но купили-продали – ничего страшного. Тяжело, когда у команды нет денег, ищут любые способы подзаработать, приходится рисковать. А у «Спартака» проблем с деньгами нет, продадут Угальде, купят другого.

Одно время «Спартак» называли «Купи-продай» – по 15 человек продавали, по 10 покупали. Федун сам об этом много раз говорил. Проблема только в том, чтобы найти нового футболиста», – сказал Мостовой.