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Мостовой верит в переход Угальде в «ПСЖ» или «Монако»

Сегодня, 12:18
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Бывший полузащитник «Спартака», «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высказался о возможности перехода форварда красно-белых Манфреда Угальде в один из ведущих французских клубов.

«Угальде способен играть в «ПСЖ» или «Монако». Почему нет? Мне верится в такой переход. Это нормально, когда кто-то много забивает, выстреливает, нападающий всегда в цене.

В случае с Угальде все резко произошло. Когда его купили, мало кто, за исключением меня и еще нескольких людей, говорил, что надо подождать, он еще раскроется.

Сейчас он лучший бомбардир в РПЛ, но купили-продали – ничего страшного. Тяжело, когда у команды нет денег, ищут любые способы подзаработать, приходится рисковать. А у «Спартака» проблем с деньгами нет, продадут Угальде, купят другого.

Одно время «Спартак» называли «Купи-продай» – по 15 человек продавали, по 10 покупали. Федун сам об этом много раз говорил. Проблема только в том, чтобы найти нового футболиста», – сказал Мостовой.

  • Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Угальде интересовались «ПСЖ» и «Монако»
  • В этом сезоне 22‑летний Угальде провел за «Спартак» 25 матчей, забил 17 голов, отдал 3 передачи.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Монако ПСЖ Угальде Манфред Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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alefreddy
1743067773
пусть радует своих болельщиков
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СильныйМозг
1743068844
Сразу в Реал! :)))
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NewLife
1743075333
Пустой треп(
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