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«Сити», «МЮ», «Бавария» и другие клубы заинтересовались вингером «Саутгемптона»

Сегодня, 10:26

Несколько топ-клубов заинтересовались вингером «Саутгемптона» Тайлером Диблингом.

«Тоттенхэм» определил 19-летнего игрока в качестве приоритетной цели и зимой делал запросы о возможности трансфера. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «РБ Лейпциг» регулярно просматривали Диблинга в этом сезоне.

Ожидается, что «Саутгемптон» потребует за Диблинга более 100 миллионов фунтов.

  • Диблинг провел за клуб в этом сезоне 30 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Его контракт с «Саутгемптоном» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Саутгемптон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бавария РБ Лейпциг Тоттенхэм Диблинг Тайлер
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