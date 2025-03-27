«Сити», «МЮ», «Бавария» и другие клубы заинтересовались вингером «Саутгемптона»

Несколько топ-клубов заинтересовались вингером «Саутгемптона» Тайлером Диблингом.
«Тоттенхэм» определил 19-летнего игрока в качестве приоритетной цели и зимой делал запросы о возможности трансфера. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «РБ Лейпциг» регулярно просматривали Диблинга в этом сезоне.
Ожидается, что «Саутгемптон» потребует за Диблинга более 100 миллионов фунтов.
- Диблинг провел за клуб в этом сезоне 30 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Его контракт с «Саутгемптоном» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: The Telegraph