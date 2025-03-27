«Сити», «МЮ», «Бавария» и другие клубы заинтересовались вингером «Саутгемптона»

Несколько топ-клубов заинтересовались вингером «Саутгемптона» Тайлером Диблингом.

«Тоттенхэм» определил 19-летнего игрока в качестве приоритетной цели и зимой делал запросы о возможности трансфера. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «РБ Лейпциг» регулярно просматривали Диблинга в этом сезоне.

Ожидается, что «Саутгемптон» потребует за Диблинга более 100 миллионов фунтов.