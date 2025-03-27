В Угальде заинтересованы клубы двух стран

«Спартак» будет готов рассмотреть продажу 22-летнего центрального нападающего Манфреда Угальде летом минимум за 25 миллионов евро. Интерес к костариканцу есть не только из Франции, но и из Испании.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Угальде интересовались «ПСЖ» и «Монако»

В этом сезоне 22‑летний Угальде провел за «Спартак» 25 матчей, забил 17 голов, отдал 3 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 15 миллионов евро.

Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.