Зобнин раскрыл состав капитанского совета «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, кто сейчас входит в совет капитанов московской команды.

«У нас раньше был один капитан и два вице-капитана. При Станковиче у нас пять человек – капитанский совет, куда входят: я, Чернов, Тео Бонгонда, Бабич, Максименко.

Он назначил всех туда спустя два месяца после прихода, посмотрел, кто как ведeт себя на поле и вне поля.

Если есть какой-то вопрос, связанный с благотворительностью или внутренними делами команды, мы собираемся впятером и решаем, что делать, а что не делать», – заявил Зобнин.