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Зобнин раскрыл состав капитанского совета «Спартака»

Сегодня, 01:04

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, кто сейчас входит в совет капитанов московской команды.

«У нас раньше был один капитан и два вице-капитана. При Станковиче у нас пять человек – капитанский совет, куда входят: я, Чернов, Тео Бонгонда, Бабич, Максименко.

Он назначил всех туда спустя два месяца после прихода, посмотрел, кто как ведeт себя на поле и вне поля.

Если есть какой-то вопрос, связанный с благотворительностью или внутренними делами команды, мы собираемся впятером и решаем, что делать, а что не делать», – заявил Зобнин.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (30 марта).
  • Станкович тренирует команду с лета 2024 года.

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Источник: «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Чернов Никита Бонгонда Тео Максименко Александр Бабич Срджан Станкович Деян
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