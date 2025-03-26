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  • Отец Глушенкова отреагировал на слухи о конфликте с Семаком

Отец Глушенкова отреагировал на слухи о конфликте с Семаком

Сегодня, 19:54
9

Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, ответил на вопрос об отношениях сына с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком.

  • Сообщалось о конфликте Семака и Глушенкова.
  • Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».
  • Также утверждается, что форвард демонстративно покинул недавнюю тренировку.

«Слишком много негатива идет от журналистов на Максима. Второй день вижу, что пишут всякий бред.

Вы видели слова Карпина? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Все, что пишут про Максима – бред.

Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. И то, что Максим плохо тренируется, тоже неправда.

Почему именно на Максима льется негатив? Потому что у «Зенита» сейчас нет результата, а Максим – авторитетный человек. Вот на него и накатывает волна», – сказал Глушенков-старший.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
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Комментарии (9)
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Айболид
1743008457
"И все, о чем писал поэт - это бред."(с)
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Тинез Розоп
1743009103
Тут писали недавно , какой у него был авторитет в команде, что аж просили от него избавиться. Скоро и в этой токсизмом завеет…
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Max Bobr
1743010067
С каких пор он стал авторитетным?
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Кронштадт65
1743010920
сдаётся мне хотят ЗЕНИТ расшатать изнутри. твари московские.
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FWSPM
1743012729
это он то авторитет ?? бугага просто...))
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