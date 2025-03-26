Отец Глушенкова отреагировал на слухи о конфликте с Семаком

Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, ответил на вопрос об отношениях сына с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком.
- Сообщалось о конфликте Семака и Глушенкова.
- Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».
- Также утверждается, что форвард демонстративно покинул недавнюю тренировку.
«Слишком много негатива идет от журналистов на Максима. Второй день вижу, что пишут всякий бред.
Вы видели слова Карпина? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Все, что пишут про Максима – бред.
Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. И то, что Максим плохо тренируется, тоже неправда.
Почему именно на Максима льется негатив? Потому что у «Зенита» сейчас нет результата, а Максим – авторитетный человек. Вот на него и накатывает волна», – сказал Глушенков-старший.
Источник: Sport24