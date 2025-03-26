Орлов заявил о московском следе в новостях про конфликт Семака и Глушенкова

Геннадий Орлов оценил слухи о разногласиях внутри «Зенита».

Сообщалось о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.

Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».

Также утверждается, что нападающий демонстративно покинул недавнюю тренировку.

«Мог ли Глушенков в раздевалке сказать Семаку «Учись тренировать»? Не знаю... А вы не считаете, что кто-то раскачивает лодку?

Кто? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим. Может, кто-то пытается и дальше вбить клин между Глушенковым и Семаком и показать, что в «Зените» все развалено?

На данный момент Глушенкову стало сложнее пробиваться в стартовый состав. Справа, помимо него, могут играть и Луис Энрике, и Лусиано.

Так что посоветовал бы Максиму забыть о российском паспорте, который на бумаге дает ему определенное преимущество, и работать на полную катушку», – сказал Орлов.