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  • Орлов заявил о московском следе в новостях про конфликт Семака и Глушенкова

Орлов заявил о московском следе в новостях про конфликт Семака и Глушенкова

Сегодня, 17:33
13

Геннадий Орлов оценил слухи о разногласиях внутри «Зенита».

  • Сообщалось о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.
  • Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».
  • Также утверждается, что нападающий демонстративно покинул недавнюю тренировку.

«Мог ли Глушенков в раздевалке сказать Семаку «Учись тренировать»? Не знаю... А вы не считаете, что кто-то раскачивает лодку?

Кто? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим. Может, кто-то пытается и дальше вбить клин между Глушенковым и Семаком и показать, что в «Зените» все развалено?

На данный момент Глушенкову стало сложнее пробиваться в стартовый состав. Справа, помимо него, могут играть и Луис Энрике, и Лусиано.

Так что посоветовал бы Максиму забыть о российском паспорте, который на бумаге дает ему определенное преимущество, и работать на полную катушку», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей Орлов Геннадий
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Комментарии (13)
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АЛЕКС 58
1743000467
В сборной бразилии только вратарь русский! Позор российского футбола!
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...короче
1743001016
...а вечером пойдет энэлошников встречать. Давно пора)...
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Cleaner
1743001716
Конфликт в Питере, а след в Москве??? Гена Орлов, ты не в себе!!!...)))
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subbotaspartak
1743002938
Тебе бы книжки писать...
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Борис34684
1743002965
Чёт и Гена не выдержал, плакать стал.
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Хулиганин
1743003588
Это те же люди. С трибуны в Воронеже. Заговорщики продолжают действовать. Следующий шаг, удалить фотошоп со всех компов в офисе Зенита.
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FCSpartakM
1743004085
Надо было думать, кого покупать. Все знали, что Глуш токсик.
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aaaaahhhh
1743004119
прослеживается рука Кремля!:)))))
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anatolich72
1743004479
След китайский дедуля.
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Айболид
1743004827
А поклонники одной московской команды, допустим опрометчиво заёрзали , спалив всю контору .))))))))))))))
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