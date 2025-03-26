Губернатор отреагировал на слухи о передаче Саввиди контрольного пакета акций «Ростова»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал информацию о скором переходе футбольного клуба «Ростов» под контроль бизнесмена Ивана Саввиди.
- Сообщалось, что региональные власти передадут Саввиди 51% акций «Ростова».
- Это должно произойти до конца апреля.
- Остальные 49% останутся у действующего президента Арташеса Арутюнянца.
– Нет, к сожалению, я об этом ничего не знаю. И прокомментировать никак не могу.
– То есть это не соответствует действительности?
– Ну я об этом ничего не знаю. Так как владелец 51% Ростовская область, значит, не соответствует действительности.
Источник: «Mash на спорте»