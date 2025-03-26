Губернатор отреагировал на слухи о передаче Саввиди контрольного пакета акций «Ростова»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал информацию о скором переходе футбольного клуба «Ростов» под контроль бизнесмена Ивана Саввиди.

Сообщалось, что региональные власти передадут Саввиди 51% акций «Ростова».

Это должно произойти до конца апреля.

Остальные 49% останутся у действующего президента Арташеса Арутюнянца.

– Нет, к сожалению, я об этом ничего не знаю. И прокомментировать никак не могу.

– То есть это не соответствует действительности?

– Ну я об этом ничего не знаю. Так как владелец 51% Ростовская область, значит, не соответствует действительности.