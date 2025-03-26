«Ростов» станет полностью частным клубом: подробности

Бизнесмен Иван Саввиди получит контрольный пакет акций «Ростова» до конца апреля.

Ростовская область готовится передать ему 51% акций, остальные 49% пока останутся у действующего президента Арташеса Арутюнянца.

«Важно понимать, что Саввиди не из тех, кто имеет партнеров в футболе – он привык все решения принимать самостоятельно. Особенно, когда дело касается трансферов (как это происходит у него в ПАОКе). Поэтому вряд ли они с Арташесом смогут ужиться в одной берлоге.

Саввиди скорее выкупит пакет акций, принадлежащий Арутюнянцу, чем допустит того к управлению клубом», – уточнил источник.

Новый владелец «Ростова» поставит перед командой задачу – выиграть Фонбет Кубок России в этом сезоне, а в следующем бороться за место в топ-3 РПЛ.