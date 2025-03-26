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«Ростов» станет полностью частным клубом: подробности

Сегодня, 15:04
15

Бизнесмен Иван Саввиди получит контрольный пакет акций «Ростова» до конца апреля.

Ростовская область готовится передать ему 51% акций, остальные 49% пока останутся у действующего президента Арташеса Арутюнянца.

«Важно понимать, что Саввиди не из тех, кто имеет партнеров в футболе – он привык все решения принимать самостоятельно. Особенно, когда дело касается трансферов (как это происходит у него в ПАОКе). Поэтому вряд ли они с Арташесом смогут ужиться в одной берлоге.

Саввиди скорее выкупит пакет акций, принадлежащий Арутюнянцу, чем допустит того к управлению клубом», – уточнил источник.

Новый владелец «Ростова» поставит перед командой задачу – выиграть Фонбет Кубок России в этом сезоне, а в следующем бороться за место в топ-3 РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов
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Комментарии (15)
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...короче
1742991416
...Червяк пару дней назад в интервью, предрек, в связи с этой темой, вылет Ростова в течении трёх лет из РПЛ...
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Борис34684
1742992516
Круто конечно и то выиграть и туда подняться, но нерешаемо с таким составом.
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FanatSerj
1742992527
Ушёл губернатор Голубев и началось, у Саввиди долгая и не красочная история ещё с Ростсельмашем, не дружба с Бердыевым, где его всё же удалось от управления клуба хоть отодвинуть. Знаем мы его цели, если он к рулю придёт то здравствуй договоряники как основа финансового выживания клуба, муть в бухгалтерии что и армянам не снилась. По мне так это худшие новости для Ростова, чем уход Карпина, ну и это кстати лучше всего объясняет главную причину его ухода из клуба. С не футбольным губернатором да плюс ручоки Саввиди, Ростов ждёт судьба Кубани.
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Кривая да нелёгкая
1742992775
Уроды , гады скоты
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TIMOTHY
1742993046
Этого Грека гнать нужно от Ростова подальше! Нашел общий язык с новым губером скотина
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БАЗАРА НЕТ
1742993621
Прощай Ростов
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Интерес
1742994293
...или развалит клуб,"по миллиардерской злобЕ".
Ответить
zigbert
1742995105
Не очень радостные для Ростова события. Плохо когда не будет согласия в руководстве.
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acor94
1742995252
А за какую сумму, это самое интересное.
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WE ARE FOR PETER
1742997124
Козлята спелись, после грека, как его ушли, хоть Ростов уважать стали как клуб!! Сейчас снова начнется Балахнин и болтанка
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