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  • Акинфееву привезли рыбу и раков: «Жалею, что не просил новую машину»

Акинфееву привезли рыбу и раков: «Жалею, что не просил новую машину»

Сегодня, 15:48
2

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что история с его просьбой после матча с «Акроном» (2:1) получила продолжение.

  • Вратаря армейцев признали лучшим игроком той встречи.
  • Акинфеев сказал, что вместо статуэтки хочет получить рыбу и раков.

«Недавно попросил рыбу и раков за лучшего игрока матча!

Долго ждать не пришлось. Вместе с новой партией перчаток, Жека Спиряков привез ведро раков и целую коробку рыбы.

Теперь жалею, что не просил новую машину. Спасибо, Жек!» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига Амкал ЦСКА Акрон Акинфеев Игорь Спиряков Евгений
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Комментарии (2)
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...короче
1742994541
...классный, пацанский подгон!) Респект! И морды на фото не фальшивые, правильные пацанские!...
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Romeo 123
1742994681
А что надо было привезти Ли Гын Хо ( кто в курсе тот в курсе) и не надо говорить , лучи , инопланетяни
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