Акинфееву привезли рыбу и раков: «Жалею, что не просил новую машину»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что история с его просьбой после матча с «Акроном» (2:1) получила продолжение.

Вратаря армейцев признали лучшим игроком той встречи.

Акинфеев сказал, что вместо статуэтки хочет получить рыбу и раков.

«Недавно попросил рыбу и раков за лучшего игрока матча!

Долго ждать не пришлось. Вместе с новой партией перчаток, Жека Спиряков привез ведро раков и целую коробку рыбы.

Теперь жалею, что не просил новую машину. Спасибо, Жек!» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.