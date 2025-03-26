В «Зените» двумя словами описали новость об уходе Глушенкова с тренировки из-за погоды

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новую скандальную информацию про Максима Глушенкова.
Сообщалось, что нападающий досрочно покинул одну из недавних тренировок петербургской команды, сказав: «Чо-то холодно».
«Бездарный вымысел», – описал Медведев появившуюся новость.
- Сообщалось, что Глушенков перебил Сергея Семака, когда тот произносил речь после поражения от «Спартака» (1:2).
- «Учись тренировать», – якобы сказал Максим главному тренеру в раздевалке.
- Форвард отличился за «Зенит» 10 раз в этом сезоне.
- 9 из 10 голов он забил еще летом.
Источник: Sport24