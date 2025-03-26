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  • В «Зените» двумя словами описали новость об уходе Глушенкова с тренировки из-за погоды

В «Зените» двумя словами описали новость об уходе Глушенкова с тренировки из-за погоды

Сегодня, 14:52
26

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новую скандальную информацию про Максима Глушенкова.

Сообщалось, что нападающий досрочно покинул одну из недавних тренировок петербургской команды, сказав: «Чо-то холодно».

«Бездарный вымысел», – описал Медведев появившуюся новость.

  • Сообщалось, что Глушенков перебил Сергея Семака, когда тот произносил речь после поражения от «Спартака» (1:2).
  • «Учись тренировать», – якобы сказал Максим главному тренеру в раздевалке.
  • Форвард отличился за «Зенит» 10 раз в этом сезоне.
  • 9 из 10 голов он забил еще летом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Медведев Александр
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Комментарии (26)
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plm
1742990515
Все правильно он сейчас имеет звездный статус и имеет право голоса . Семаку надо у него поучится .
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...короче
1742990624
...ну, пора уже бы Карпа за анальный плавник тройником забагрить! Давай, Медведь, закидывай спиннинг!...
Ответить
subbotaspartak
1742991450
Не ладно что-то...
Ответить
neim
1742992736
И пошёл пить пиво ? ))).
Ответить
TIMOTHY
1742993175
У Медведева реплики как у Шарикова! Совсем с Семаком себя уверенно чувсвуют , а на самом деле разваливают клуб
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Интерес
1742993773
Что-то стало опять холодать,не пора ли контракт переподписать???
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rash1959
1742994132
Погоди, то ли ещё будет. А если не приедет из отпуска тот, за 33 ляма, который грязными руками бабьи задницы тискал после поражения от Спартака.
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serhio80
1742995470
По любому кто-то из них жидко обделался) ждём подробностей)
Ответить
timon2401
1742995552
вот что твориться то!!))) что не "брехня" то вымысел бездарный!!! куда катится пресса
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АЛЕКС 58
1742997424
Газовое королевство погрязло в скандалах. Бедный папа мюллер,столько всего потрачено(народного) на игрушку,и вдруг...Скандал за скандалом. Нехр.н народные бабки немеряно тратить на свои прихоти.
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