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«Урал» объявил о возвращении 70-летнего Тарханова

Сегодня, 14:45
1

Александр Тарханов вернулся в «Урал» после шестилетней паузы.

70-летний специалист будет сотрудничать с академией екатеринбургского клуба.

«Замечательный специалист, с которым у команды и болельщиков связано множество отличных воспоминаний, снова с нами.

Александр Фeдорович поработает с детскими тренерами над повышением их профессионального уровня.

В последние годы он довольно много занимался именно детским и юношеским футболом, этот опыт точно пригодится в Екатеринбурге», – говорится в пресс-релизе.

  • Тарханов дважды тренировал «Урал» – с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2019 год.
  • Под его руководством команда впервые вышла в финал Кубка России.

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Первая лига Урал Тарханов Александр
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Комментарии (1)
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zigbert
1742995596
Да он можно сказать прикипел к Уралу. Продуктивной работы Александру в академии.
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