«Урал» объявил о возвращении 70-летнего Тарханова

Александр Тарханов вернулся в «Урал» после шестилетней паузы.
70-летний специалист будет сотрудничать с академией екатеринбургского клуба.
«Замечательный специалист, с которым у команды и болельщиков связано множество отличных воспоминаний, снова с нами.
Александр Фeдорович поработает с детскими тренерами над повышением их профессионального уровня.
В последние годы он довольно много занимался именно детским и юношеским футболом, этот опыт точно пригодится в Екатеринбурге», – говорится в пресс-релизе.
- Тарханов дважды тренировал «Урал» – с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2019 год.
- Под его руководством команда впервые вышла в финал Кубка России.
Источник: телеграм-канал «Урала»