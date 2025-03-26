«Урал» объявил о возвращении 70-летнего Тарханова

Александр Тарханов вернулся в «Урал» после шестилетней паузы.

70-летний специалист будет сотрудничать с академией екатеринбургского клуба.

«Замечательный специалист, с которым у команды и болельщиков связано множество отличных воспоминаний, снова с нами.

Александр Фeдорович поработает с детскими тренерами над повышением их профессионального уровня.

В последние годы он довольно много занимался именно детским и юношеским футболом, этот опыт точно пригодится в Екатеринбурге», – говорится в пресс-релизе.