Сын Марадоны назвал виновных в смерти отца: «Очевидно, его убили»

Диего Армандо Марадона-младший выразил уверенность, что в смерти его отца виноваты врачи.
«Больше всего меня ранит то, что его убили. Это настолько очевидно. Они не лечили его должным образом и не сделали ничего, чтобы его спасти.
Я не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Я уверен, что мы докажем факт халатности. После многих лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался им выгоден только после своей смерти. Почему? Я не знаю.
Но одно несомненно: после того, как врачи поступили так, как они поступили, и те, кто их поставил на это место, у меня просто нет другого вывода. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь», – сказал Марадона-младший в эфире El Chiringuito.
- В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
- Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
- Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.
Источник: RMC Sport