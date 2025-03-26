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  • Сын Марадоны назвал виновных в смерти отца: «Очевидно, его убили»

Сын Марадоны назвал виновных в смерти отца: «Очевидно, его убили»

Сегодня, 12:53
3

Диего Армандо Марадона-младший выразил уверенность, что в смерти его отца виноваты врачи.

«Больше всего меня ранит то, что его убили. Это настолько очевидно. Они не лечили его должным образом и не сделали ничего, чтобы его спасти.

Я не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Я уверен, что мы докажем факт халатности. После многих лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался им выгоден только после своей смерти. Почему? Я не знаю.

Но одно несомненно: после того, как врачи поступили так, как они поступили, и те, кто их поставил на это место, у меня просто нет другого вывода. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь», – сказал Марадона-младший в эфире El Chiringuito.

  • В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
  • Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
  • Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

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Источник: RMC Sport
Аргентина Марадона Диего
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Комментарии (3)
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Mirak92
1742985026
ДА я удивлен, что он до столько лет еще прожил, думал откинется еще раньше, столько то кокса ***...ть
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mihail200606
1742986383
Ну это ещё как посмотреть . Если постоянного пребывания рядом медработников не было нужно,то за приёмом лекарств должны вроде бы как следить родственники.. ну и в общем с чего вдруг организм ,который человек ушатывал как минимум полжизни как мог ,должен поддаваться всегда лечению..
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Cleaner
1742987870
Марадону убили БУХЛО и НАРКОТИКИ.
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