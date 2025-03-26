Сын Марадоны назвал виновных в смерти отца: «Очевидно, его убили»

Диего Армандо Марадона-младший выразил уверенность, что в смерти его отца виноваты врачи.

«Больше всего меня ранит то, что его убили. Это настолько очевидно. Они не лечили его должным образом и не сделали ничего, чтобы его спасти.

Я не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Я уверен, что мы докажем факт халатности. После многих лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался им выгоден только после своей смерти. Почему? Я не знаю.

Но одно несомненно: после того, как врачи поступили так, как они поступили, и те, кто их поставил на это место, у меня просто нет другого вывода. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь», – сказал Марадона-младший в эфире El Chiringuito.