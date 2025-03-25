Глава судейского комитета РФС высказался о вердикте ЭСК по матчу «Спартак» – «Зенит»

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно‑судейской комиссии Павел Каманцев дал комментарий по поводу споров вокруг победного гола «Спартака» в ворота «Зенита» (2:1).

Игру судил Сергей Иванов.

Автор дубля Кристофер Мартинс, возможно, находился в офсайде, забивая на 90-й минуте.

Члены ЭСК решили, что положения вне игры не было. «Зенит» не согласен.

– ЭСК РФС выпустила решение по офсайду в матче «Спартак» – «Зенит», но очевидно, что у многих все равно остались вопросы.

– Я понимаю всю критику, которая была после этого момента. Его визуализация из‑за отсутствия большего количества ракурсов объяснимо вызывает вопросы и приводит к дискуссиям.

Качество визуализации зависит от количества камер. Чем их больше, тем легче судьям определить точки, по которым система фиксирует, был ли офсайд.

К сожалению, все имеющиеся ракурсы в отношении спорного момента на 90‑й минуте матча не являются однозначно убедительными и свидетельствующими о том, что решение судей на поле – засчитать гол, является очевидно верным или очевидно неверным.

Но с учетом того, что ассистент арбитра, который находился в правильной позиции, засчитали гол, а офсайдные линии, которые были построены в соответствии с протоколом VAR, подтвердили решение, у ЭСК не было оснований не засчитывать гол.

Мы используем технологию построения офсайдных линий, сертифицированную ФИФА.

– Достаточно ли камер на российских стадионах для точного определения положений вне игры?

– Конечно, РПЛ снимает меньше камер, чем, например, Лигу чемпионов. В большинстве случаев их достаточно, чтобы создать визуализацию, которая не оставляет никаких вопросов, но иногда случаются моменты, как в матче «Спартак» – «Зенит».

РФС с 2023 года ведет работу по увеличению количества камер, улучшению качества съемки. Указанная проблема обсуждалась РФС с лигой. Ряд ограничений на тот момент не позволил внедрить эти изменения.

В среднесрочной перспективе, если у лиги будут финансовые и технические возможности, то количество камер, определяющих положение вне игры, будет увеличено.

– Вы сами доверяете китайской системе офсайдных линий?

– В соответствии с судейской конвенцией и правилами ФИФА мы можем пользоваться только той технологией, которая прошла сертификацию ФИФА.

У ФИФА жесткие критерии сертификации. Наши офсайдные линии прошли проверку ФИФА.