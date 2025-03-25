Губерниев высказался о матче Россия – Замбия

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Замбии.

«Мне кажется, каждый футболист сейчас должен найти в себе определенную мотивацию – порадовать болельщиков, забить гол, отдать точный пас, забить больше, чем Гренаде.

Мне нравится, что мы сохранили институт сборных, стараемся даже в тяжелейших условиях приумножать соперников.

Пусть матч против Замбии сложится так, как нужно. Люди хотят доставлять удовольствие себе, тренерам, РФС, России в конце концов.

Самое главное, как говорил Горбачев, процесс пошел. В перестройку была такая фраза: «Куй железо, пока Горбачев». Мне кажется, что и сейчас сборной России нужно железо ковать, – сказал Губерниев.