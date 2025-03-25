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Губерниев высказался о матче Россия – Замбия

Сегодня, 14:14
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Замбии.

«Мне кажется, каждый футболист сейчас должен найти в себе определенную мотивацию – порадовать болельщиков, забить гол, отдать точный пас, забить больше, чем Гренаде.

Мне нравится, что мы сохранили институт сборных, стараемся даже в тяжелейших условиях приумножать соперников.

Пусть матч против Замбии сложится так, как нужно. Люди хотят доставлять удовольствие себе, тренерам, РФС, России в конце концов.

Самое главное, как говорил Горбачев, процесс пошел. В перестройку была такая фраза: «Куй железо, пока Горбачев». Мне кажется, что и сейчас сборной России нужно железо ковать, – сказал Губерниев.

  • Россия примет Замбию сегодня на «ВТБ Арене» в Москве.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало игры – в 20:00 мск.
  • Ранее россияне разгромили Гренаду со счетом 5:0.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Замбия Россия Губерниев Дмитрий
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Комментарии (4)
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biber.ru
1742903691
Горбачёв со своей перестройкой плохо кончили.
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subbotaspartak
1742904667
По ходу это бандитский лозунг
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Каратель помойников
1742905004
Сейчас ни в футболе,ни в стране не нужно вспоминать фразы Горбачева
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алдан2014
1742906480
Товарищ губерниев,а вот честно,у кого есть желание смотреть такие матчи? Всё понимаем,что других соперников нету. Я не буду в два ночи смотреть. Камчатка и подавно
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