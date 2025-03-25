Миранчук сравнил РПЛ и чемпионат Швейцарии

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук высказался о швейцарской Суперлиге в сравнении с РПЛ.
– Пока я в «Сьоне», и пока на данную минуту сложно говорить, что можно что-то поменять. Чемпионат непростой, РПЛ больше тактически подкована, в Швейцарии больше силовой чемпионат.
– Посоветовали бы вы другим игрокам переходить в Швейцарию, чтобы использовать как трамплин?
– Как трамплин нет. Но я не тот человек, который будет советовать. Кто как хочет.
- 29-летний Антон Миранчук стал игроком «Сьона» 9 сентября 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- До этого всю карьеру Миранчук провел в «Локомотиве» в РПЛ за исключением 2016 года, когда выступал за эстонскую «Левадию».
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»