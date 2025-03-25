Миранчук сравнил РПЛ и чемпионат Швейцарии

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук высказался о швейцарской Суперлиге в сравнении с РПЛ.

– Пока я в «Сьоне», и пока на данную минуту сложно говорить, что можно что-то поменять. Чемпионат непростой, РПЛ больше тактически подкована, в Швейцарии больше силовой чемпионат.

– Посоветовали бы вы другим игрокам переходить в Швейцарию, чтобы использовать как трамплин?

– Как трамплин нет. Но я не тот человек, который будет советовать. Кто как хочет.