Денисов отреагировал на отсутствие приглашения в сборную России

Защитник «Спартака» Даниил Денисов выразил надежду, что сможет вернуться в сборную России.
«Всегда интересно смотреть матчи сборной России. Хотел бы сыграть за национальную команду. Почему я не вызываюсь, конкретно такого вопроса у меня нет, я лишь играю за свою команду, добиваюсь со «Спартаком» наших целей. Мое дело лишь играть и надеется, что получу вызов», – сказал Денисов.
- В этом сезоне 22-летний россиянин провел 28 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 результативными передачами.
- Денисов провел за сборную России 3 матча, включая 2 игры с олимпийской сборной Египта.
Источник: «Спорт-Экспресс»