Денисов отреагировал на отсутствие приглашения в сборную России

Защитник «Спартака» Даниил Денисов выразил надежду, что сможет вернуться в сборную России.

«Всегда интересно смотреть матчи сборной России. Хотел бы сыграть за национальную команду. Почему я не вызываюсь, конкретно такого вопроса у меня нет, я лишь играю за свою команду, добиваюсь со «Спартаком» наших целей. Мое дело лишь играть и надеется, что получу вызов», – сказал Денисов.