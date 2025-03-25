Карпин назвал неудобство жизни в Москве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, как привыкает к жизни в Москве после ухода с поста главного тренера «Ростова».

«Слышал про рэпера Macan. Знаю песню про сумку Birkin. Или про «Асфальт 8», слышал. Привыкаю к Москве, опять надо это делать. Привыкаю к пробкам, тут за пять минут не доберешься.

С точки зрения жизни мне комфортнее в Ростове. Кому-то нужна красивая, чистая Москва. А кому-то нужно время, которое не хочется тратить на дорогу.

Было бы прикольно сыграть в Ростове. Мы никогда не отказывались от игр в регионах», – сказал Карпин.